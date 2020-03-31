2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心昨（ 30 ）日公布國內新增 8 例確診病例，包括 7 例境外移入及 1 例本土。對此， 31 日凌晨有網友在 PTT 八卦版表示，現在台灣每天約爆發 10 多例確診，民眾是否已經感到麻木？貼文立刻引發熱議，眾人紛紛指出背後關鍵。

原 PO 表示，台灣最近每天都 10、20 多例確診病例不斷出現，民眾卻似乎感到無所謂，不禁疑惑為何武漢封城、第一例女台商回台、確診數破百、第一人病逝、鑽石公主號事件、武漢台人第一次包機回台、醫護人員得病、某高中停課等，大家也都很緊張和關心事情發展。

接著指出，現在台灣確診病例每天不斷地增加，看到指揮官陳時中報告又增加多少確診，似乎已經漸漸無感，「就只是一組慢慢增加的數字，對民眾已經沒意義了」，好奇詢問廣大鄉民「這代表大家已經麻痺習慣了嗎？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛指出關鍵原因「只要不爆發本土群聚＋不知來源多發，就覺得還有控制住」、「只怕本土群聚爆發卻找不到源頭」、「主要還是分析來源吧，幾乎都境外回來的」；其他網友則表示「我是覺得無力啦，這些也不是傳的，大家防護也沒用，反正就是固定會加」、「就接受了，還能怎樣」、「每天看到確診人數增加都覺得很難過，對國外也一樣」、「畢竟自己國民還是要回家的」。（編輯：賴詠璿）

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