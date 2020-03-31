2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續發燒，美國成為最新重災區，尤其紐約州狀況更是嚴重，甚至有醫院傳出，接連死亡的病患遺體，多到連停屍間都容納不下。疫情當前，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）頻頻槓上美國總統川普，人氣水漲船高。對此，住在紐約的網紅「廣告小妹」認為，紐約州長就是「美國版韓國瑜」。

廣告小妹表示，紐約州長古莫大人經過這波媒體渲染後已儼然成為了民族英雄，看著身邊好友們一個個在歌功頌德，好想幫助他們恢復清醒：「古莫就是美國版韓國瑜啊！」

為什麼是美國版韓國瑜？廣告小妹列出幾點原因，「權貴裝庶民和諧、出包先罵中央、上節目表現比處理政務優秀、看政黨顏色決定要不要開罵。」廣告小妹強調，紐約的醫療資源會如此匱乏，冰凍三尺非一日之寒，為什麼州長整天罵川普無能卻不罵我們的市長白思豪？疫情最嚴重的幾個地區，都在紐約市。廣告小妹質疑，「白思豪已做第二任市長，請問這些年來，他為紐約醫療改進做了什麼努力？」

廣告小妹指出，紐約疫情最嚴峻的幾個地方，是新移民集散地，是全美國文化最多元的住宅區，居民來自全世界各地，講著超過 200 種語言。人口密集度過高，居住環境差。該區疫情會一發不可收拾一點都不用感到意外。政府只負責鼓勵移民，不負責處理移民聚集地的治安、醫療、教育等各問題。

廣告小妹感慨，長期忽視居民權益的政客們，此刻變英雄。電視上市長州長互相抬轎、把鍋甩給聯邦，無事的時候強調各州自治，出事的時候都是總統不給力。「臉皮跟韓國瑜一樣厚，最可悲的是，咱的民眾還給他們鼓掌叫好。」（編輯：倪浩軒）