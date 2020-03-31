新型冠狀病毒在全球疫情嚴重，尤其又以歐美國家危害最重，近日在接受《中國日報》採訪時，前NBA球星Stephon Marbury憑藉著自己對兩國的了解，評論目前美國的情形時表示，美國人一開始不了解新冠病毒的嚴重性，因此才會被擴散的如此嚴重。

Marbury過去在紐約尼克隊時也是一方之霸，犀利的得分能力和獨樹一幟的炫目運球，讓不少NBA球迷留下深刻印象。在離開NBA後，他前往CBA發展，並且加入北京首鋼隊，他在此和球隊一起拿下3座冠軍。

這一個月內，歐美各國率續傳來確診以及死亡的人數，美國目前感染人數飆破13萬，超越大陸和義大利，躍居全球疫情最嚴重的國家。國內死亡人數也來到了2409人，昨天單日就增加了518人，其中237人來自於紐約，該城已經傳出醫療系統匱乏的困境。

雖然在中國大陸迎來自己職業生涯的第二春，不過Marbury並未忘記故鄉美國，他表示自己正嘗試讓美國人了解隔離以及識別潛在感染的重要性，盡可能在大洋彼岸為同胞提供幫助。他認為美國之所以會面臨如今的危機，在於他們太晚了解病毒的危害，「美國的人們並不了解這種病毒的嚴重性，現在他們知道了。人們直到看到有人感染了病毒，或者他們染上了病毒後，才開始採取不同的態度。」

Marbury稱自己正在試圖為紐約從國大陸購買一千萬個口罩，「目前，我在等待布魯克林區長說什麼時候需要。我已經準備好與中方建立聯繫，他們有能力生產並為他們準備一切。」