在中國爆發的「 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 」（簡稱新冠肺炎），截至台灣時間 31 日為止，病毒足跡已遍布全球 176 個國家，而嚴密實施鎖國政策的北韓究竟疫情如何，外界也不容易得知。現在有日媒披露，中國與北韓邊界近日不少軍人因病死亡，不排除是感染新冠肺炎，但相關消息並未獲官方證實。

日本《讀賣新聞》 29 日刊載報導，內容稱部署在與中國接壤邊境的北韓人民軍部隊，上個月底起陸續有 100 多人病死，人民軍還因此暫停訓練多次。

報導並稱，雖然外界無法確知這些士兵的真實死因，但有消息指出，應是感染新冠肺炎；內容還引述消息人士聲明，儘管北韓已於 1 月 29 日封鎖了與中國的邊境，但疫情已從邊境逐漸擴散至全國。

北韓官媒於本月 12 日刊登金正恩沒有戴口罩就視察炮兵部隊的照片，被認為是為了消除感染擴散帶來的不安，而北韓國內疫情實際上已相當嚴重。不過無論是中朝邊界的士兵死因，或是目前北韓的疫情實況，當局基本都無對外說明及證實。

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