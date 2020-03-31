在去年的財產申報中，前立法院長蘇嘉全出現內政部補助國慶籌備委員會活動經費，遭到不少網友質疑公款轉入私帳，並轉貼分享，蘇嘉全憤而對數百名網友提告。經檢方調查後，北檢以罪嫌不足、認為是可受公評之事等理由，給予網友不起訴處分。對此，蘇嘉全31日表示，對檢察官所下的結論，不免感到遺憾，但也只能尊重並接受。

蘇嘉全表示，去年因為相關單位的失誤，在監察院的《廉政專刊》中，誤增了一筆內政部補助國慶籌備委員會活動經費的帳戶在我名下，共計3354萬4900元，這不僅造成個人極大的困擾，同時也導致我在公共的網路平台上，遭到許多網友持續性的攻擊、抹黑以及名譽抹煞。他們刻意在個人專頁，以及多個社團與粉絲團中，惡意指控我「公款入私帳」、「院長公然貪污」的字眼。實際上，這些都是完全不實的指控。

蘇嘉全指出，身為立法院長，循例擔任107年國慶籌備委員會主任委員身分，於107年5月9日在台灣銀行群賢分行以「台灣各界慶祝107年國慶籌備委員會蘇嘉全」為名開立帳戶，帳戶中的經費個人完全不能夠提領使用，而是必須經由內政部依會計程序動支。最重要的是，這筆款項非常明確純屬國慶活動公款，該帳戶也是為了籌辦國慶活動所設立的公共帳戶而非我的私人帳戶。

蘇嘉全說，僅管立法院、監察院、內政部都已再三對外說明解釋，這筆款項是內政部補助107年國慶籌備委員會活動經費，是台灣銀行在提供資料時未能明確說明而產生的誤會。但仍有不少網友不懷好意，刻意顛倒是非，傳播不實訊息與錯假新聞，並且公開留下攻擊性的評論，像是「哇！公款入私帳，這算公然貪污吧？這還蠻民進黨的。」更有多位網友紛紛轉貼、留言，這些網友的行為，已經嚴重損及個人名譽，讓我不得已選擇提告，希望藉由司法的途徑，保護個人清白。

蘇嘉全感慨表示，然而，這些赤裸裸的網路攻擊霸凌與名譽抹煞，在司法上卻有了不同心證見解：有些檢察官認為我身為立法院長，這些發言屬於「公評」的範疇；也有檢察官認為被告行為已違反言論自由的範疇，在被告同意公開發文表達未盡查證義務，願意道歉後，予以緩起訴。

蘇嘉全強調，個人從政三十幾年來，所有的言行當然可受公評，但諸如「公款入私帳」、「公然貪污」等完全顛倒黑白的惡意抹黑，我無法認同這是合理評論，因此我對有些檢察官所下的結論，不免感到遺憾，但也只能尊重並接受。

蘇嘉全認為，司法的價值在於保護善良與真理，而言論自由必需建立在不傷害他人的基礎上。期盼未來，台灣社會不再出現這樣惡意的抹黑與攻擊，因為沒有任何一個正直的人，應該遭受這樣的污辱與傷害。