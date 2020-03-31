李姓兄弟在台中市設置3處詐騙機房，利用全球2019新冠肺炎(COVID-19)疫情向中國大陸人民詐稱「散佈肺炎疫情」、「販賣黑心口罩」等來詐騙對方匯錢。台中市警五分局聯袂刑事局電偵大隊及維安特勤隊等友軍以高樓攀降方式攻堅，一舉摛獲11人。

中市警五分局3月初接獲情資，指李姓男子涉嫌籌組跨境詐騙話務機房藏匿於市區大樓內，經確認該集團機房位置後，由臺中地方檢察署檢察官謝怡如指揮第五分局、刑事警察局電信偵查大隊第三隊、內政部警政署維安特勤隊等單位，於日前兵分3路發動攻堅搜索行動，由特勤小組以高樓攀降突襲打前鋒，一舉破獲設3處詐騙機房，逮捕以李姓兄弟檔為首的11名犯嫌，並查扣變造中國公安證件照片、教戰手冊、手機、筆記型電腦、網路分享器等證物，全案依法移送臺中地檢署偵辦。

臺中地檢襄閱主任檢察官林彥良表示，該案經檢察官訊問後，認被告11人犯罪嫌疑重大，11人中有5人有詐欺集團前案或通緝，上游金主在逃，而有逃亡事實及反覆實施同一犯罪之虞，且在查獲過程中犯嫌即時摔爛工作手機及還原電腦，湮滅罪證，該集團在此疫情肆虐全球，最需人心互信互愛之際，竟還假藉對岸防疫措施編造最新詐騙腳本犯案，惡性實屬重大，乃全數聲請羈押禁見，獲法院迅速裁准。

臺中市警五分局呼籲民眾，現在嚴重特殊傳染性肺炎疫情延燒全球，有詐騙集團搶搭防疫熱潮，利用各種詐騙老梗結合「居家防疫」、「居家隔離」、「網路販售假口罩」等話題進行詐騙，如有接到不明來電，應提高警覺，可直撥165、110等專線查詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。