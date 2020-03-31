華航第 2 架載運滯留湖北國人的「類包機」，昨（ 30 ）日晚間自上海返台，共有 214 名乘客，其中包含 1 名孕婦及 1 名 10 個月大兒童，目前已在檢疫所隔離，今日上午陸續完成採檢。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，華航第 2 架「類包機」共有 214 名乘客及 14 名機組員，乘客均著隔離衣、口罩、面罩，昨日晚間 8 時 20 分自上海起飛， 9 時 40 分抵達桃園機場，約 10 時進到機棚，由 3 位疾管署檢疫官登機進行初步巡檢。

石崇良指出，檢疫官初步巡檢未發現乘客有發燒狀況，隨即下機進行現場作業，包含發燒篩檢、健康評估、行李消毒通關等， 11 時 35 分完成現場作業，乘客搭上遊覽車前往檢疫所，於凌晨 1 時 09 分抵達並完成入住，上午 10 時 30 分再由 6 名醫師進行採檢，很快會有結果。

石崇良進一步說， 214 名乘客包含 1 名孕婦及 1 名 10 個月大兒童，其中， 12 歲以下兒童共 57 名， 18 歲以下則有 80 名，佔所有旅客 37% 。陳時中補充，日前首批類包機 153 名旅客一採全為陰性。

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