捷克位於東歐，緊鄰目前 2019 新型冠狀病毒肺炎（ COVID-19 ）的重度疫區，確診病例數超過 6.6 萬例的德國。而捷克在本月 18 日宣布「全國口罩令」，民眾出入公共場所，口鼻必須被覆蓋，如果買不到醫用口罩，布口罩也可以，捷克各家戶也開始興起自製口罩運動。

一名網友在 PTT 上分享他觀察捷克防控疫情的成果，一般來說，若驗出陽性可能是 5 到 14 天前的感染，從 3 月 18 日起發布口全民口罩令後 10 日，他觀察日增病例的比例確實有下降，最近 3 日一路下降到 11% 、 6% 、 7% ，從圖表中可發現，已是這半個月來最低的增幅。還有捷克女孩拍影片宣導口罩的重要性，呼籲大家轉發給歐洲各國的朋友，目前該影片瀏覽次數已超過百萬次。

對比以色列早就鎖國、禁航，但民眾沒有戴口罩習慣，讓確診病例數成長到 4,695 例，連總理納坦雅胡（ Benjamin Netanyahu ）都因接觸過感染者而被隔離。

原 Po 認為，可以從此看出國家實施全民口罩前後的差異，勤洗手、不摸臉還是很重要，但口罩阻擋大部分的飛沫，從捷克的新增病例數字，便能發現戴口罩確實有成效，「也說明了台灣目前全民口罩的內控，是完全正確的方向」。他也疾呼台灣政府機構及國會行政等，全面執行戴口罩辦公。（編輯：林奐妤）

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