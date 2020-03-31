日本喜劇泰斗志村健（志村 けん）感染2019新冠肺炎（COVID-19）不幸病逝，70年人生提前謝幕，志村健的死訊這幾天佔據日媒新聞版面，報導指出，家裡的幫傭曝光志村健被送醫前的最後留話，短短一句叮嚀讓外界聽了為之鼻酸。

志村健17日感到身體不適，29日晚間10點10分（台灣時間）病逝於東京的醫院，短短12天撒手人寰，不僅粉絲無法接受，親友更是悲慟萬分，大他3歲的大哥志村知之昨（30）日在家門口受訪，透露弟弟因為罹患新冠肺炎，遺體直接被載到火葬場，回到家時已是骨灰，連骨頭也不能撿，「我連弟弟最後一面都見不到。」說到激動處一度掩面痛哭。

此外，家中的幫傭也透露了志村健的遺言，家政婦表示，志村健20日被送醫當天即便已經呼吸困難、身體非常不舒服，仍放不下自己飼養的4隻寵物狗，他離家前向家政婦交代：「希望妳幫我照顧好狗狗。」（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。