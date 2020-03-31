澎湖馬公分局前方50公尺處31日清晨驚傳一起死亡車禍，一輛白色改裝轎車撞死一名到廟裡拜拜的82歲老婦人，許姓駕駛當時不但沒下車查看，還將車子開到龍門海邊疑似想輕生跳海，過了約5個多小時之後，意外被澎湖岸巡隊在龍門漁港加油站旁邊的空地發現。

現場目擊的一名民眾表示，在馬公分局前面撞死人肇事逃逸，警方竟然超過5個多小時才抓到人，令人相當訝異。

馬公交通分隊表示，清晨5時53分有民眾報案指稱，分局前的同和路6號有一行人遭白色自小客車撞倒，員警到達現場發現一名老婦人倒臥在血泊之中，研判是一起肇事逃逸案件，因受傷行人及肇事者身分不明，經追查得知傷者為馬姓老太太(83歲)，送到三總澎湖分院之後傷重不治死亡。

警方同時調閱附近路口監錄系統得知，肇事車輛車主為家住菓葉的許姓男子(25歲)，許男有毒品、妨害自由等前科，他肇事後駕車往龍門方向逃逸。因許男在FB留言有輕生的意圖，馬公分局也展開通報協尋，並請消防局、澎湖海巡隊、岸巡隊等單位協助，大約在8時31分在龍門裡正角海域找到肇事車輛，並在龍門萬善堂岸邊發現許男的衣服及鞋子，從沙灘上所留下腳印研判，許男很有可能已經投海。

相當令人意外的是，澎湖岸巡隊經過2小時地毯式的搜索，竟然意外在龍門漁港加油站旁邊的一塊空地，發現身穿內褲的許姓男子驚恐站在那邊，立即依照肇事逃逸的現行犯將他逮捕到案，並押解到馬公分局偵查隊製作筆錄。初步抽驗酒測值為0。

一位家住朝陽里的民眾表示，死者幾乎每天都會走路到附近的三官殿拜拜，是一位慈祥親切的老太太，他眼裡泛著淚光說，這樣的好人竟然會遭遇這樣的意外，令人感到相當不捨。