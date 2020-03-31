Rakuten Monkeys迎接新球季，無奈受到疫情影響，球迷朋友難免憂愁，為了提振10號隊友士氣，感受「樂」力，桃猿推出「超前部署 桃猿最罩」企劃，Rakuten Monkeys官方網站應運而生，待在家上網為Rakuten Monkeys加油，為新吉祥物命名，等待未來疫情消除，一起進場。



Rakuten Monkeys吉祥物命名也自即日起開始至4月6日在新官網進行票選，目前選項包含：

1.Rocky：有隊名諧音、震撼對手的吉祥物

2.Cuten：有隊名諧音、象徵可愛的10號隊友

3.R SHOW：隊徽的特徵R加一撇咻，Rakuten 的大秀來了

4.夢騎士：Monkeys帶領我們征服對手

5.ENGINE：它有個遠親叫CLUTCH

6.bReaKing：be the King，我是王

7.猿桃乀：英俊的吉祥物和阿桃、園哥是Rakuten Monkeys的自己人

8.其他(球迷自選）