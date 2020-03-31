（中央社阿姆斯特丹30日綜合外電報導）荷蘭科學家可以在一個城市的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例通報前，在都市污水中發現引發這種疾病的冠狀病毒，顯示這或許有可能成為新疫情早期預警系統。

所謂的SARS-CoV-2冠狀病毒通常會從感染者的糞便中排出。位於荷蘭中部城市尼沃海恩（Nieuwegein）的KWR水資源研究所（KWR Water Research Institute）的首席微生物學家麥德瑪（Gertjan Medema）和他的同僚今天表示，儘管污水不太可能成為重要的傳播途徑。但病原體在社區裡不斷增加的循環會增加它流入下水道系統的數量。

他們3月5日在阿默斯福特（Amersfoort）一座污水處理廠發現武漢肺炎冠狀病毒的遺傳物質，當時這個位於阿姆斯特丹東南方約50公里處的城市還沒傳出任何病例。荷蘭2月27日出現境內首起2019冠狀病毒疾病病例，幾天後南部的醫療人員感染生病，顯示疫情已在社區蔓延。

麥德瑪在一份同儕審核前發表的研究論文中表示：「收集關於這種新型病毒在污水中承受水體的流佈和宿命很重要，不但可以了解對於污水工人是否有風險，也可以確定污水監測系統是否可以用來監控 SARS-CoV-2在我們社區的循環。」

「這可以和現有的臨床監測相輔相成，臨床監測受限於COVID-19重症病患。」

他們表示，這是首次有關在污水中偵測SARS-CoV-2的報告。

廢水監測是偵測脊髓灰質炎病毒和抗生素抗藥性細菌的既有方法，同時也可以偵測非法和處方藥物的使用。

這些荷蘭科學家表示，污水監測也可以扮演城市出現武漢肺炎疫情或疫情復發的早期預警功用。

他們表示，即使在武漢肺炎盛行率還很低時，就可以在污水中偵測到引發這種疾病的冠狀病毒，顯示這可以當成監控這種病毒在人口中循環的高敏感度工具。（譯者：劉淑琴/核稿：陳昱婷）1090331