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大谷翔平超神再見安打！道奇3:2氣走紅人　打擊率3成53重返打擊王

▲道奇日籍二刀流球星大谷翔平今在延長賽10局下半當英雄，敲出大聯盟生涯第2支再見安打，幫助球隊以3：2力克紅人，奪下3連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇日籍二刀流球星大谷翔平今在延長賽10局下半當英雄，敲出大聯盟生涯第2支再見安打，幫助球隊以3：2力克紅人，奪下3連勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平再見安打！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊，今（20）日在延長賽10局下面對辛辛那提紅人隊，日籍二刀流球星大谷翔平敲出大聯盟生涯第2支再見安打，幫助道奇以3：2擊敗紅人，奪下3連勝，這也是大谷本季、轉戰道奇首支再見安打，全場球迷為之瘋狂，上一次大谷敲出再見安打，要回溯到天使隊時期，大谷翔平全場4打數敲2安，貢獻1分打點，賽後打擊率為0.353，重返打擊王。

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大谷翔平告別昨日小低潮　重返打擊王

大谷翔平今天重返第2棒打DH（指定打擊），他首打席遭三振，3局下第二打席敲出左外野飛球出局，5下左腳被觸身球砸到，本季首度挨球吻，所幸沒有大礙，大谷8局下第四打席展現快腿，不但跑出內野安打，也再度展現腳程。兩隊9局打完形成2：2平手，關鍵10局下，大谷在2出局一二壘有人時，逮中去年37次救援的Alexis Diaz，內角偏低94英哩（約151公里）的四縫線速球，敲出右外野平飛安打建功，一棒向對手說再見。

大谷賽後表示：「我只想說要打出去安打，沒想到真的是以這樣的方式贏球。」

大谷認為，自己沒有要求長打，而他在這打席，第一球就是先看，確認對手投球方式等，第三球也敲出擦棒界外飛球，最後一棒定江山，大谷認為，因為是之前的滑球，讓他打到界外，也才有機會打出再見安打。

這是大谷翔平大聯盟生涯第2支再見安打，也是他轉戰道奇後首支再見安打，他上次再見安打是4年前，2020年9月4日，對手為休士頓太空人，而本週對大谷來說很特別，不但在「大谷日」開轟，還因為搖頭娃娃受到歡迎，此外，他僅用一天就重返打擊王，表現十分亮眼。

大谷賽後受到隊友在二壘附近瘋狂慶祝，全場球迷也為他喝彩，隊友甚至還用水潑他，讓他感受到「溫暖」。日本球迷紛紛留言，「週一的大谷實在太棒了」、「大谷恭喜！」、「最高!」等獻上祝福。

▲大谷翔平今在延長賽10局下半當英雄，敲出大聯盟生涯第2支再見安打，受到隊友熱情潑水。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平今在延長賽10局下半當英雄，敲出大聯盟生涯第2支再見安打，受到隊友熱情潑水。（圖／美聯社／達志影像）
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