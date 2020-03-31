宜蘭縣政府繼去（108）年推出免費老花眼鏡之後，今年續推「萬付免費敬老眼鏡」，凡設籍宜蘭縣年滿65歲長者今(31)日開始，持身分證至貼有「敬老眼鏡行」標章的合作眼鏡行配鏡，即可獲配一副免費眼鏡。另自今年度開始55歲至64歲之原住民朋友也可以申請。

宜蘭縣政府去年度提供近2萬1,000名長者免費老花眼鏡，同時也針對沒有眼鏡行的鄉鎮辦理8場次社區巡迴篩檢，服務偏遠地區長輩近千人。縣府表示，調查顯示，宜蘭縣民對這項服務之滿意度高達85.5%。在驗光過程中，如果發現長者有眼科的問題，也會進一步轉介醫師檢查，希望透過免費提供老花眼鏡的活動，讓長者重視視力保健，維護眼睛的健康。

縣府表示，今年將持續結合善心捐款與民間資源朝向第三萬付老花眼鏡邁進，今天新北市前市長朱立倫就帶來無名氏對縣府辦理這項活動的肯定以及更多的善心捐款。

縣府指出，本（109）年度免費敬老眼鏡結合縣內56家眼鏡行，凡設籍縣內年滿65歲以上且未接受過免費配鏡服務之長者，以及55歲至64歲之原住民朋友，均可於電話預約後，持身分證至貼有「敬老眼鏡行」標章的合作眼鏡行配鏡。另外也會針對沒有眼鏡行的鄉鎮持續辦理社區巡迴篩檢配鏡服務，共同守護宜蘭長輩的視力健康。