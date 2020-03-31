知名實況主阿樂因臉蛋甜美、身材惹火走紅，時常開遊戲實況和粉絲們互動，有「隱乳女神」的美稱。昨（30）日她曬出健身美照小露性感，未料卻被網友質疑：「現在疫情可以去健身房嗎？」

照片中可見阿樂身穿紅色運動內衣，胸前的白皙肌膚和事業線清晰可見，她寫下：「今天練腿感覺腿都不是自己的了，希望自己體態可以越來越好。」照片曝光後讓粉絲們鼻血狂流：「興奮到模糊。」、「是什麼遮蔽了我的雙眼？」、「太誘人的身材。」、「要換一家健身房了！」

不過2019新型冠狀病毒（COVID-19）來勢洶洶，現在正值防疫關鍵期，有網友質疑阿樂此時是否能去健身房，本人則親切表示自己並不清楚，但若從國外返台必須居家隔離，另一位網友看到辣照後也說：「疫情時期還去健身房，本來想大聲斥責的！但實在太…」阿樂這時也趕緊出面澄清：「都有戴口罩喔！」（編輯：侯家瑜）

在 Instagram 查看這則貼文 累鼠了… 今天練腿感覺腿都不是自己的了 希望自己體態可以越來越好 @supergym300 人很好的教練 👉🏻👉🏻 @yesman_7497 我是阿樂🐵林妤臻（@alephant_0427）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 30 日 上午 5:29 張貼

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。