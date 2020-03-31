桃園市有位美女議員朱珍瑤，外型亮麗又是新科議員，去年引來一位張姓男粉對她展開瘋狂追求，甚至跑到她服務處送聖經還說「天父要我們結婚」；朱不堪其擾提出告訴，桃檢今(31)日以張男並未以有形暴力行為為由不起訴。

檢調指出，張姓男子從去年6月份15日至9月5日間，以手機多次傳送與基督教福音相關訊息對朱珍瑤展開追求，朱珍瑤多次勸阻張男希望停止對她的騷擾，但張男卻仍在去年8月14日晚間，跑到朱的服務處贈送聖經，並宣稱「天父要我們結婚」這樣的訊息，朱不堪其擾請張男離開但他不願離去，朱忍無可忍因此對張男提出強制罪的告訴。

檢方表示張男贈送朱珍瑤聖經以及其他行為，並沒有以有形的暴力強加諸於朱，也未曾以言詞或是舉動威嚇脅迫朱，客觀上與強制罪中所稱的強暴與脅迫有明顯差別，但檢方也指出，張男確實對於朱女造成困擾與不悅，這部分雖應予譴責，但與強制罪構成要件有落差，最後仍查無確實積極證據，因此給予張男不起訴處分。

朱珍瑤今天對於張男遭到檢方不起訴處分的結果則表示，因為張男多次傳訊並到服務處來騷擾，身為議員的她原本不想追究，但是很擔心張男會有更脫序的行為，同時她也為了顧及服務處同仁的安危，因此才決定要對張男提出告訴，並希望能夠藉此對他有所警惕。