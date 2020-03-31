考季即將來臨，今(31)日上午，國立北斗家商遵循古禮，特地為應屆畢業生辦理「過蔥門」，象徵有聰明、博得「金榜題名」好兆頭；同時響應埔鹽順澤宮為幫助創世彰化分會植物人服務，所舉辦的「金榜題名時-點亮文昌燈」活動，邀請考生點亮文昌燈，祈祝金榜題名，並將福澤分享植物人。

創世基金會彰化分會表示，在尼斯半超鐵世界錦標賽中，冠軍跑者因戴著埔鹽順澤宮的帽子奪冠，造成順澤宮爆紅，總幹事陳守欽得知創世因疫情使得植物人服務陷困後，特捐出100盞文昌燈位，考生捐助到植物人宅服務，即可點亮文昌燈。

北斗家商校長陳沛郎表示，學校很榮幸有機會可以與埔鹽順澤宮及創世基金會三方合作辦理這樣有意義的活動。感謝順澤宮提供100盞文昌燈，讓考生透過點亮文昌燈為自己學業及考試祈福，同時也為創世基金會募集更多的資金及物資幫助植物人，是一個非常有意義的善舉。

商三2許芯宜表示，統測快到了，心裡其實很緊張，但過完蔥門後，就覺得信心百增了；商三2陳浿欣表示，今天很開心參加這樣的活動，一方面可以為自己的考試祈福，一方面又可以幫助植物人，是很有意義的活動。

陳守欽表示，「點文昌燈同時幫助植物人，這是雙倍的祝福，希望考生都考出好亮眼成績」。北斗家商校長陳沛郎為支持公益，並舒緩考生緊張情緒、增加自信，特別幫應屆畢業班各點亮1盞文昌燈，也呼籲考生家長，800元踴躍捐愛，讓愛心亮起來。

創世彰化分會目前到宅服務96位植物人及失能臥床長輩，盼各界扶持，歡迎考生響應文昌燈，或長期小額捐助尿布，共同守護彰化在地弱勢植物人及其家庭。

