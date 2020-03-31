前行政院長郝柏村昨(30)日逝世，金門縣柏村國小今日不僅降半旗，同時舉辦「天堂的郝爺爺追思會」，緬懷這位建校人的貢獻。

為了悼念已逝世的建校人、前行政院長郝柏村，金門縣柏村國小今日降半旗一天，並利用青年節表揚活動之際舉辦追思會，全體師生透過默哀及合唱第一代校歌，緬懷郝柏村對學校的貢獻。

民國46年，金防部司令官胡璉將軍，命令時任砲兵指揮部指揮官郝柏村於料羅灣興校辦學，校舍於隔年4月完工後，以郝柏村之名命名為「金湖鎮柏村國民學校」，成為金門地區第1所由軍方興建完成的學校，後來「開瑄」、「卓環」、「多年」等多所學校，同樣以當時駐軍師長或將領名字為學校命名，這也成為金門當地學校命名的特色。

柏村國小校長陳雪芳表示，去年柏村國小建校60周年校慶，郝柏村就因為身體不適無法出席，由其兒子前台北市長郝龍斌伉儷代表來到金門，與縣長楊鎮浯等人一同為郝柏村題字的「想飛」紀念石揭牌。

許雪芳說，她曾在事後前往郝柏村台北住家，以口說歷史方式記錄過去那段建校史時，郝建校人對於柏村國小建校之功十分謙虛，他強調，當年是奉金防部司令官胡璉將軍的指示蓋學校，他是只是執行命令，沒有功勞，柏村國小有今日的成就，一切歸功於歷年來校長及老師的教導與辛勞。