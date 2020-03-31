觀光局主管之子自菲律賓返台未落實居家檢疫，還造成接待的旅服中心員工及其 5 歲小孩感染新冠肺炎，引發外界譁然，該名主管第一時間被撤職，觀光局也火速祭出記大過處分，至於觀光局長周永暉是否會列入下一波懲處名單，交通部長林佳龍今（ 31 ）日表示，首長一定有監督不周之責，會進行檢討。

觀光局今（ 31 ）日召開考績會，該名林姓主管因未完成請假手續及違反防疫規定，將記 1 大過處分，並降調非主管職務；旅服中心主任也因違反一般旅客服務原則及防疫規範，也記 1 大過處分。

交通部長林佳龍表示，這事件觀光局同仁有明顯疏失，也造成防疫破口。媒體問及觀光局長周永會是否會因為督導不周，被列入下一波懲處名單？林佳龍回應，會一併列入檢討範圍，防疫一定要從政府部門以身作則，首長一定有監督不周之責，會進行檢討。

至於該旅服中心員工，是否會認定是因公染疫？林佳龍說，會先釐清事實後，會追究責任，醫療部會也會全力協助，如果有涉及他未被告知而陷入染疫風險，政府會承擔起責任。

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