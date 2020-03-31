2020年才過了3個月，就發生許多重大事件，除了2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，全球造成上萬人死亡，許多名人也相繼離世，包括傳奇球星柯比布萊恩墜機、國標舞女王劉真病逝、日本喜劇天王志村健過世等，但人稱「國師」的星座專家唐綺陽，卻語出驚人預測顛覆現狀的星象「今年有3波」，並透露另外2波衝擊的時間點，令人相當憂心。

唐綺陽在「3/30-4/05星座運勢週報」指出，3到5月是一個創造歷史的時間點，預測有緊急、意外、激烈的事件發生，更有民情、輿論，或是跟網路、科技相關的一些事情，陸陸續續出現重大影響。她也觀察到火星將進水瓶，火星來讓「社群大火」，這時有可能會發生各國政府積極於社群之戰、好社群或好創作者大紅大紫、但也有可能是惡質社群災難降臨，開始改變社會。

至於如何避免台灣的防疫成績，受政治勢力的故意破壞？唐綺陽給出答案說，必要時刻，民主、人道可以放一邊，道德綁架、假意呼喊無需理會，一切以「守住、圍好、堅守台灣」為重點。唐綺陽更語重心長要大家要一起同心、支持政府，台灣萬萬不能失守！唐綺陽還再三強調「四月輕忽不得」，那些自私自利、我行我素的人就應該要嚴懲、直接嚴厲看管，以免形成破口。呼籲大家務必戴好口罩、勤洗手消毒，不可鬆懈。

此外，唐綺陽點出2020年共有3波衝擊，除了3至4月初是第1波之外，第2波將落在6月，9和10月則是第3波，這些事件影響力驚人，可能會感到不舒適、不適應，但卻無法避免，叮嚀大家「繫好安全帶」，「會有更多驚奇的事，要快速改變我們對社會的認知」。

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