高雄市政府發起「暖心相守寄未來運動」，副市長葉匡時接棒市長響應活動，於今（31）日下午前往艾司加冰屋ICE+高雄鳳山總店預購商品，並將商品提供給里幹事以勉勵基層防疫人員的辛勞，另外提供三民區及左營區長預購金，分別用來購買三民區及左營區店家的商品。

副市長葉匡時表示，因應2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，嚴重衝擊內需市場，尤其是餐飲、零售與觀光旅遊等行業，雖然中央陸續提出各類貸款或補助，但若疫情持續延燒，更重要的是刺激消費，維持市場熱度，因此市府發起的「暖心相守寄未來」這項社會運動，希望能透過這活動，鼓勵消費者也能以行動支持自己日常生活熟悉的店家或兒時記憶老店，店家也能推出寄杯或預購優惠做為誘因，共同面對這場防疫戰爭。

經發局長伏和中表示，市府不涉及消費金流，也沒有固定機制，鼓勵商家提出多元組合方案，市府希望喚起市民的暖心與行動力，透過「小錢多點」預購的方式，協助店家周轉救急，度過難關；另外市府也將「暖心相守寄未來運動」圖卡開放讓店家自行下載運用，方便民眾辨識響應活動的店家；也鼓勵店家釋出小小的優惠，留住好主顧。市府將透過時下流行的臉書tag好友點名方式推廣這項運動，以接棒的方式將暖心傳遞下去，讓高雄在防疫之外，也能重享城市的溫暖。

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。