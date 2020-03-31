新冠肺炎疫情持續延燒，我國政府力推「口罩實名制」不斷升級，隨著口罩產量的增加，從 4 月 9 日起成人每人兩週可買 9 片口罩，兒童則為兩週 10 片。對此，就有網友表示「發現一週好像可以買到 12 片口罩」貼文引發熱議。

原 PO 在 PTT 貼文指出「 9 號起每人可以兩週買 9 片口罩，那請問如果 4 號先買一週 3 片的份，那是要過 7 天才能再買 9 片，還是 9 號起跟著新制能買 9 片？有沒有買個口罩好燒腦的八卦？」

貼文一出，網友紛紛回應「規則不變啊，一樣是隔七天，只是你 4 月 11 日可以買 9 片」、「真的一堆人不會買ㄟ，難怪藥師都會爆氣，不管新制如何， 9 號以前就是每一次購買後七天才能再購買」、「可以去看健康存摺，會幫你算下次可購買日期」、「 9 號之前規則不變， 9 號後就是隔 14 天啦」、「怎每次大家都看不懂， 9 號後隔 14 天，9 號以前都是 7 天」。

根據疫情中心公布，除了口罩購買間隔變長、數量變多以及不再限制每日單雙號外，「其餘規定不變」，也就是說，假設民眾在 4 月 8 日購買一週三片的額度，那下次再購買的時間就是 4 月 15 日，因為是按照前制「一週的週期」，而 4 月 15 日就能按照新制一次買到 9 片，接著下一次購買就是依照間隔 14 天購買週期，也就是 4 月 29 日才能再買。（編輯：張嘉哲）

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。