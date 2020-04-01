2019新冠肺炎(COVID-19）疫情嚴峻，甚⾄有很多⼈上班出勤、領薪受到影響，以下整理居家隔離、檢疫、防疫補償相關的問題，幫助大家解惑。最新消息亦可至衛生主管機關官網查詢！

Q1.居家隔離怎麼做?

居家隔離針對對象為：確定感染2019新冠肺炎（COVID-19）病例之接觸者，需配合居家隔離14天，並遵守衛生主管機關開立「居家隔離通知書」相關規定,主動1天2 次監測體溫、健康狀狀況，並由衛生主管機關每日追蹤2次體溫與健康狀況。

隔離期間不准外出，亦不得出境出國，不得搭乘大眾運輸⼯具。居家隔離時如有發燒、咳嗽、呼吸困難等相關2019新冠肺炎(COVID-19)症狀者，會由衛生主管機關安排就醫。如違反相關規定,將依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例第15條第1項，最高處 100萬元罰鍰。

Q2.居家檢疫怎麼做?

居家檢疫針對對象為:所有入境人士，一律律居家檢疫14天，經由主管機關開立「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」配戴口罩返家居家檢疫，主動 1天檢測1~2次體溫與健康狀況。同時，由里長或里幹事對居家檢疫民眾進行健康關懷14 天，每日致電詢問健康狀況並記錄「健康關懷紀錄表」。

居家檢疫期間，需留留在家中不得外出、亦不能出境或出國，居家檢疫不得搭乘⼤眾運輸⼯具。如在居家檢疫時,出現相關新冠肺炎(COVID-19）症狀，將送指定醫療機構採檢送驗，衛⽣主管機關加入主動監測。民眾在居家檢疫期間,若未配合指揮中心防治措施，將依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例第15條第2項，開罰最⾼100萬罰鍰。

Q3.居家隔離、檢疫如何與他人相處?

在進行居家隔離、檢疫時，建議與家⼈人分開居住，如需要共同生活，應保持配戴口罩、勤洗手等防疫措施，彼此間要保持1公尺以上距離。

Q4.居家隔離跟居家檢疫的差別?

居家隔離是由衛生主管機關負責,會主動追蹤被隔離者的健康與狀況，居家檢疫則是以地方里長、里幹事關懷，負責追蹤關懷的機關不同，而違反居家隔離的罰鍰是20萬起跳，違反居家檢疫的罰鍰則是10萬起跳。

Q5.居家隔離、居家檢疫薪水怎麼給?

勞工如需進行居家隔離、居家檢疫，可請「防疫隔離假」至於「防疫隔離假」能否要求雇主給予薪水？這必須視居家隔離、居家檢疫的原因是否與公務有關，若原因歸責於雇主時，雇主應給付薪水（薪資）；不可歸責於雇主時，沒有強制雇主要給付薪水（薪資）。

另外，雇主不得將防疫隔離假視為曠職，也不能因此扣發勞⼯的全勤獎金或解雇等不利勞⼯的處分。同時，雇主也不能強迫勞工以事假或其他假別處理。

Q6.自主健康管理怎麼做?

自主健康管理14天針對的對象為:

1.申請赴港澳獲准者

2.通報個案但已檢驗陰性且符合解除隔離條件者

3.社區監測通報採檢個案

4.3/19前曾赴「國際旅遊疫情建議等級」第一級及第二級國家旅遊史者，應盡量避免出入公共場所，如需外出必須全程配戴外科口罩、勤洗手落實呼吸道衛生與咳嗽禮節、早晚量體溫一次。

（因應國際疫情情勢變化，3/20起，全球旅遊疫情升至第三級警告，國人應避免所有非必要之出國旅遊。）

Q7.如果家⼈人因受居家隔離、居家檢疫或自主健康管理要求，需親自照顧該怎麼辦？

若是為了照顧生活不能自理的受隔離、檢疫的家人，而必須請假時，勞工依法可以請「防疫 隔離假」勞工因家人受居家隔離、居家檢疫提出「家庭照顧假」的請假申請時，雇主不得拒絕，且不得視為缺勤而影響薪水部分的全勤獎金、考績，或其他不利之處分。

Q8.什麼是防疫隔離假？

衛生主管機關認定應居家隔離／檢疫、集中隔離／檢疫，因此無法出勤時可以請的假，或是 家屬為了照顧「生活不能自理的」受隔離／檢疫者，而必須請假時，可請「防疫隔離假」。

Q9.誰可以申請防疫補償？

1.受衛生主管機關認定應居家隔離/檢疫、集中隔離/檢疫者。

2.為了照顧生活不能自理之受隔離／檢疫者，而請假或無法從事工作之家屬。

如果沒有支領薪資、沒有違反隔離／檢疫相關規定，可以申請防疫補償。於隔離或檢疫期滿之次日起，申領防疫補償每日1000元，因此14天14000元。小提醒：如果有支領薪資或依其他法令規定性質相同之補助者不能重複領取。如果違反隔離或檢疫規定，不但不能申請防疫補償，還會被重罰。

Q10家人不敢跟隔離／檢疫者一起住怎麼辦？

因應2019新冠肺炎(COVID-19）疫情嚴峻,自國外返國的國人都將居家檢疫14天，各縣市分別安排 防疫旅館、防疫計程車、家人換住旅館等，北市推設籍北市者家人代住政策，居家檢疫者住家中，其家人住旅館，14天可補助7000元。

結合以上重點還是要⼤家⼩心疫情,不要輕忽,不要⼤意,勤洗手、減少出入公共場合及聚會,共體時艱。影片內容截至3/30，最新政策資訊可上衛福部官網查詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。