新冠肺炎疫情持續延燒，交通部長林佳龍 3 月 31 日視察台鐵與高鐵板橋車站後表示， 4 月 1 日起，所有搭乘大眾運輸乘客必須戴口罩才能搭車，包括台鐵、高鐵、客運及捷運。對此，有網友就不解地在 PTT 發問，為何一開始政府呼籲大眾「健康的人不用戴口罩」，現在卻要求民眾「戴口罩才能搭車」？引來眾人點出「 2 大關鍵」。

原 PO 在 PTT 八卦版提到，之前行政院發言人 Kolas 曾表示，「你可能不相信，坐捷運、高鐵、火車、公車，其實都不用戴口罩，除非你生病了，否則真的不用戴，這是大家都不敢接受的真相，也不敢身體力行」，Kolas 直言，醫師真的就這樣說，若大家都有基本了解，不搶購，口罩就夠了。而如今卻突然又說 4 月 1 日開始要戴，這讓他不禁疑惑「不是說捷運是開放空間不用戴口罩嗎？」

問題一出，立刻掀起網友討論，許多人一致認為「確診數增加」與「口罩充足了」是關鍵，紛紛留言「滾動不懂嗎？當時情況跟現在又不一樣」、「之前口罩不夠，只能這樣說吧」、「當時的情況不同，口罩不夠且病人少」、「口罩夠加上感染者增多」、「此一時彼一時，感染人數差那麼多」。（編輯：許苡晴）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。