湖人傳奇球星Kobe Bryant今年年初發生空難意外驟逝，今天在愚人節當天，他個人的IG上發布了新貼文，宣布了新書《The Wizenard Series》系列故事第一集將發布的消息，讓世人心中五味雜陳。

Kobe在退役之後一直致力於創作，希望能靠著體育題材的故事為大家帶來正能量。過去他已經靠著自身經歷故事改編的「親愛的籃球」，獲得奧斯卡最佳短片的殊榮。而在過世之前，他則在創作體育魔幻小說：Wizenar系列。

該系列書籍圍繞著一支中學籃球隊球員，以及他們的新任教練Wizenard展開故事，背景描述這些人在成長過程中，如何靠著籃球去學會信任彼此，並且解決隨之而來的難題。Kobe本人親自參與該書的製作，也投入許多個人想法，可說是為此耗費了不少心力。

今天選在愚人節當天，該小說的第一集正式發布了，包括線上的電子書以及平面的精裝書都已經透過各大平台販售。而當粉絲們正以為這是誰惡作劇時，發布貼文的人也已經證實是Kobe的遺孀Vanessa，她希望透過社群媒體讓世人知道丈夫著作的新消息。

2020年聯盟悲劇頻傳，除了Kobe父女意外身亡外，新型冠狀病毒的疫情也讓全球體壇蒙上陰影，也希望這本體育小說能傳達Kobe奮鬥的能量，讓全世界的讀者都能挺過這一艱難時期。

