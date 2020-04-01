新冠肺炎（ COVID-19 ）蔓延全球，其中，淪為疫情重災區的義大利醫療體系也已經崩潰，確診與死亡人數都增加得很快，不過在義大利實行封城措施後，確診人數有減緩趨勢，但「死亡率」曝光，讓網友看後都嚇傻，相當擔憂。

有網友在 PTT 八卦版表示，根據義大利最新公布的訊息顯示，義大利今天新增 4053 例確診病例，死亡新增 837 例，使得總確診人數達到 105792 例，死亡人數為 12428 名，以此計算死亡率高達 12％，他認為，「目前義大利的封城措施已經出現效果，但是由於醫療資源持續耗盡，短期內看不到死者數量有減少的可能，除非出院人數能趕上，看起來死亡率在醫療爆炸狀況下，隨著確診狀態的改善而逐漸增加才是常態。」

而死亡率曝光，網友也都十分擔憂，紛紛留言「確診變少，但死亡還是很多」、「太扯啦！」、「死亡率太誇張」、「好像開始減少了，天佑義大利」、「快全民強制戴口罩才有救」、「確診有緩降的趨勢，應該是好事」。（編輯：許苡晴）

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