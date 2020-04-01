美國尼米茲級核動力航空母艦「羅斯福號」（ USS Theodore Roosevelt，CVN-71 ），在這波肆虐全球的新冠肺炎疫情中未能倖免，繼上週出現 3 名確診病例後，現傳出該艦已有超過百人中鏢，連艦長都罕見的向美國海軍高層發出求救信，希望能讓全員下船隔離，以免疫情持續惡化。

根據美國《 CNBC 》報導，「羅斯福號」上頭載有超過 4000 名水兵，但由於病毒正在艦上迅速擴散，艦長克羅齊爾上校（ Capt. Brett Crozier ）不得不寫信給美國海軍，要求提供相關資源，並讓全員下船檢測隔離，以免有人因新冠肺炎而死亡。

《舊金山紀事報》 （The San Francisco Chronicle）取得克羅齊爾上校的 4 頁信件內容，裡面提到現在並不是戰爭時期，艦上的水兵不需要白白犧牲他們的性命，如若當局現在不採取行動，「就無法適時地照顧我們最信賴的資產，也就是水兵們」。

克羅齊爾上校並強調，由於艦上空間有限，無法落實 14 天的隔離和社交距離措施，目前病毒的傳播正在加速，希望當局能允許讓水兵們下船，並儘快在關島岸上提供「符合規定的隔離設施」，以供全艦官兵使用，同時也要盡可能讓所有人都接受病毒檢測，還要專門消毒該軍艦。

美國代理海軍部長莫德里（ Thomas Modly ）表示，目前關島並無足夠的床位可供隔離，是否用飯店設置帳篷仍須與當地政府協調，美國海軍部門也正在致力於解決「羅斯福號」面臨的危機。

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