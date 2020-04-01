世界羽聯在全英公開賽後宣布停賽，而我國羽球代表隊前一段時間也處在隔離期中，讓不少羽球迷沒比賽看、有點心癢難搔。近期就有網友翻出台灣「一哥」周天成和球后戴資穎過去在福州賽開打之前的練習，小天激烈的攻勢打得小戴嚶嚀一聲叫道：「打太殺了啦～」，精彩的來回也讓球迷津津樂道。

此次練習周天成完全沒在「憐香惜玉」的，殺到戴資穎頻喊「等一下」、「吼～～」，難以招架男子選手的凌厲攻勢。不過貴為世界球后的她，也不是只有挨打的份，一次高水平的放對角讓周天成完全沒辦法預測到，只能懊惱的大喊一聲。雙方有來有回、氣氛愉快，雖是練習賽，但質量卻相當高。

隨後兩人越玩越起勁，周天成甚至還模仿起對手的假動作和放小球，戴資穎雖然幾次出界誤判，但在一次成功調動對手得手後，也終於開心的說出「YA！」、「原來要這樣才會得分」。

賽後有球迷表示被兩人的有趣的對話給逗笑，也有人專業的分析起戰技層面，直言周天成高大的身材對戴資穎來說就是個難題，畢竟殺球角度完全不同，男女性別上的差距還是太大了。

除了羽聯停賽之外，目前東京奧運也宣布延期到2021年夏天舉辦，戴資穎和周天成在各自單打項目年紀都偏大，這一賽程改動會對於他們造成什麼影響，仍須觀察。



