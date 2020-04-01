雖說一個人也可以很精彩，但不免還是會在某些時刻出現「孤單寂寞覺得冷」的感覺，近期你有機會脫離單身嗎？根據美日誌報導，以上 4 個剪影你覺得哪一對是夫妻？答案將揭密你的「桃花指數」。

結果分析

# A 剪影：桃花指數 50

你的異性緣不是特別突出，如果沒有特別參加什麼聯誼活動，通常不太會有桃花，但你其實也是最有潛力的，也許第一眼沒那麼吸引人，但你是屬於越相處越想和你親近的，你的自然不做作特別吸引人，只要你有心想交男（女）朋友，對方就會被你的溫柔給攻陷。

# B 剪影：桃花指數 80

你是不分男女老少都非常喜歡的人，幾乎可以說是人見人愛，在異性眼中，你性格開朗又活潑，只要一接近你就會忍不住被你吸引，你的身邊常常圍繞著追求者，當你有困難時，身邊的人都會主動跳出來幫忙。

# C 剪影：桃花指數 100

你的心思單純，別人對你用盡心機你可能還渾然不知，跟你在一起的人都會很快樂，因為你這個人簡單又無害，基本上也沒有什麼煩惱，在異性眼裡你就像是極品，因為好相處又善解人意，而且有著無與倫比的包容心。

# D 剪影：桃花指數 30

你就算有心要認識異性也很難吸引對方，因為你給人的感覺就是「哥們」，雖然相處起來很自在但總覺得少了點什麼，不過可別因為這樣就氣餒，因為這樣的你更容易接近喜歡的對象，先成為他的哥們在成為他的女朋友也是個不錯的方法。（編輯：許苡晴）