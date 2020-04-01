新冠肺炎病毒不僅殘害人類健康，也重創全球經濟，演藝圈不少明星紛紛當起「佛心房東」，主動減少旗下不動產收租共體時艱。知名作家、主持人吳淡如近日就對在日本投資的餐廳減租，讓當地業者感動到差點掉下眼淚。

吳淡如多年前在日本置產拓展副業，昨（31）日她PO文表示，「把我們公司業務範圍幾個有受到疫情影響的國家（其實現在哪一個沒有受影響？）只要是服務業的店面、餐廳，當然包括本地啦，這三個月的租金都減免20到40％。」

她打趣地說，公司並非全在自己名下，但自己必須扛大部分的損失，「武則天的決定大家都沒有反對！」吳淡如透露，減租的消息一通知，日本淺草的餐廳經營者傳訊感謝她，說對方回覆「都快哭了」呢！

吳淡如強調自己不是在做好事，而是認為大家應該一起撐過這波疫情，她還苦笑說：「我竟然也在今天接到訊息，還有某公司因為疫情￼收入減少，要來單方面跟本公司加價，這種人到底有沒有讀過企業管理呀！真是危難時候見人心，也可以看出到底誰才是用長期策略在經營公司！」

吳淡如直言，花那麼多錢和時間唸商學院，深知雙贏丶三贏的概念，「在正確的時候，要做有良心的事。有時放棄一時的利益，反而會得到很多東西！」

貼文一出，網友紛紛表示，「善良的企業家，好心會有好報的」、「雪中送炭」、「體貼善解人意的淡如姐」、「不只很棒！還可以啟發、影響很多人」，有人誇她是「好榜樣、楷模」，吳淡如回：「只是做我能力可以做的。」（編輯：楊穎軒）

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