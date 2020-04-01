聯盟今天召開防疫會議會後說明的視訊記者會，確定在和4球團討論之後，開幕戰將於4月11號如期開打。不過屆時將會採取完全「閉門」的方式進行，原先宣布的150名季票擁有者都不能進場。

新冠肺炎疫情嚴重，各國職棒都已經宣布停賽，不過中職日前表示將於4月11日進行開幕戰，並且將限定150名計票持有者進場。但今天會長吳志揚宣布，聯盟配合政府超前部屬，在前幾天密集的和中央及地方主管機關諮商、協調之後，決定採取完全閉門比賽，不開放任何觀眾進場，連150名季票觀眾也不得觀賽，採非常嚴格管理措施。另外還將嚴格控管進出的工作人員，當場核實身分，確保任何閒雜人等進入。

聯盟的謹慎程度，從近期實施的分流上班制度就可略見端倪，員工以周為單位，嚴格執行分組上班的措施，同時媒體朋友到聯盟，也將配合分組。由於吳志揚今日並非今日可進入分組的人員，因此無法進入辦公，所以決定會議採用視訊方式進行。

除了確定開打之外，聯盟今天還討論相關的配套措施，也請各球團適當佈置球場，阻止場外球迷群聚；應援只限制主場啦啦隊進場，客隊禁止開放任何應援人員進場；媒體賽後的訪問，也控管並保持安全距離。另外吳志揚也呼籲球迷「愛護他(球員)，也要保護他。阻止球迷和球員在場外私下接觸，請大家不要在進出入口，以及球場動線守候請球員簽名，不限之處請球迷見諒和配合。

「整體預估所有參與人員，包括隊職員和工作人員、媒體，總共150人到200人的規模，遠低於大型戶外活動的標準。」吳志揚表示剛剛在會中也已經向各政府長官做報告，已經獲得同意，他們尊重聯盟最好的決定。

如今4月11號如期開打，吳志揚也表示賽程馬上就可以公布，會請賽務部以最快的速度發布。