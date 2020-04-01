2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續擴張，許多國家開始鎖國防疫，馬來西亞則是於上個月18日開始實施，當時馬來西亞歌手黃明志便拍攝影片，爆料大馬政府慢半拍，而他昨（31）日再次拍影片討論關於不能更名改成新冠肺炎的原因，還順勢砲轟了WHO秘書長潭德塞。

黃明志提到，他拍了幾個影片再討論關於疫情的議題，可沒想到網友們卻在影片下留言，表示稱「武漢肺炎」（新冠肺炎）不妥，甚至認為他歧視中國人、污名化武漢，讓黃明志忍無可忍地說：「真的是非常無聊！」

接著他開始講述馬來西亞的立百村在1999年發生豬瘟，病毒因此命名為立百病毒，而之所以會這樣取名，是要讓人記取教訓，只要當人們提到這個名字，便會去用沉痛的心情去回憶、反省，也進而去避免慘劇再度發生。所以黃明志總結，其實許多病毒都是以疾病的爆發地點去命名，像是香港腳、伊波拉病毒、德國麻疹、日本腦炎，這個命名方式只是醫學界的一個傳統而已，目的是要人們紀念當初疫情爆發的地點，所以他義正嚴詞地澄清：「這是很沉重的事情，根本連一點點歧視的意味都沒有！」

而黃明志也在影片中提到，世界衛生組織把武漢肺炎更名為新型冠狀病毒一事，他已經不想管了，並痛批「一天到晚在那邊胡說八道騙全世界，隨便一個小國家，防疫概念都比他們好」，且他認為潭德塞的許多言論令人髮指，「我現在很氣你看得出來嗎？我很氣，我看到他的臉，我就想大便。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。