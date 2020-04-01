近期許多歌手因疫情關係取消演出，這一把火更燒到了英國，「情歌王子」張信哲受到2019新型冠狀病毒（COVID-19）波及，原定在28日於倫敦「皇家阿爾伯特音樂廳」舉行的「未來式」世界巡迴演唱會倫敦站，今（1）日因場地暫時關閉確認取消。

張信哲宣布要在英國開唱時提到，希望以這場皇家阿爾伯特廳演唱會，打開東西方音樂的大門，讓華語流行音樂有機會讓更多英倫人士關注，並進一步說：「世界上每個喜歡音樂的人，都知道皇家阿爾伯特音樂廳，是一個具有里程碑意義的舞台，而我從沒想過，會有機會在這樣的地方表演。」

不過隨著全球疫情延燒，張信哲非常關注疫情消息，與英方保持密切聯繫，主動提及希望將倫敦演唱會延後，以確保觀眾和團隊的健康與安全，而主辦方多方奔走，最後無奈宣布張信哲「未來式」世界巡迴演唱會倫敦站，因場地確定關閉而取消，也因目前該地正忙於抗疫，阿爾伯特廳的演出名單也非常綿密，暫且無法公布新檔期，因此先宣布演唱會取消。

此外，張信哲也呼籲粉絲們盡量待在家不要出門，齊心抗疫、正視疫情，屆時會公開新的開唱日期。據悉，他上周生日，還主動要求「避壽」還下達「禁糕令」，不要大家幫他慶生，原因就是要以身作則、避免群聚感染，他也口罩不離身，幾乎不出門，時時勤洗手，希望大家一起戰勝病毒。

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