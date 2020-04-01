歡慶兒童節，台中市葳格小學配合國際周活動，在校園舉辦日本櫻花祭，師生穿著傳統日式服裝，穿梭浪漫櫻花林中，品嚐和風餐飲及和菓子，透過親身體驗學習日本文化，師生樂在其中。校長沈月清表示，培養學生國際視野是葳格教育目標之一。

沈月清表示，為貫徹世界是葳格師生教室，培養師生國際觀，葳格每年推動國際周，規畫一系列活動，讓學生透過「身歷其境」，學習各國風俗文化﹔今年國際周主題是日本，過去幾年舉辦過「法國周」、「德國周」及「西班牙周」等，不一樣的國際文化與生活習俗，豐富了師生視野，也獲得家長肯定。

今年以日本櫻花祭為主題，校園打造「哈日」情境，浪漫櫻花林及上千鯉魚旗隨風飄揚，彷彿置身日本。還有，女學生穿著繽紛可愛和服，男學生打扮成武士與忍者，午餐品嚐和風料理等，透過親身體驗認識東瀛文化外，遇教於樂，連舖在地上的日本地圖，都由外師用英語為學生上一堂地理課，落實用從生活中學習英文，不只是在教室上英文課。

沈月清說，台灣人最愛遠赴日本賞櫻，今年因為新冠肺炎來勢洶洶，民眾不宜出國，赴日賞櫻喊停，大家悶很久，剛好藉由日本櫻花祭活動，讓學生感受到日本文化氛圍，提前歡慶充滿國際化的兒童節，師生都樂在其中，很療癒。

因應當前防疫優先，學生用餐本來規畫在櫻花樹下集體野餐，考量群聚風險，各班改為在教室用餐，只有各年級模範生享有特別待遇，由校長陪同，大家遵守防疫禮儀，保持距離，享受櫻花樹下用餐樂趣。一名六年級女學生說，難得的體驗，為小學生涯留下美好歷程。