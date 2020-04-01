為降低新冠肺感染風險，中央流行疫情指揮中心公布「社交距離注意事項」，建議室內應保持 1.5 公尺、室外保持 1 公尺距離，餐飲業者為此緊急商討因應措施，除了將座位間格距離拉大，也會盡量將客人安排在獨立包廂用餐，速食店則是增加桌邊點餐服務，百貨美食街用餐區也加裝加裝透明隔板因應。

中央流行疫情指揮中心制定「社交距離注意事項」，建議人與人之間，在室內應保持 1.5 公尺、室外保持 1 公尺的距離，若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離，但處於擁擠、密閉的場所仍應佩戴口罩。有較高機率近距離接觸，無法有效維持 1.5 公尺社交距離的場所，則業主應停止營業。

台北喜來登大飯店表示自疫情爆發後，將各餐廳座位間格距離拉大，降低包廂人數限制門檻，盡量幫客人排獨立包廂，餐廳空班時候也會特別消毒；另外酒吧的部分結帳時會請客人把錢放到零錢盤。各餐廳在帶位的時候也會刻意和客人保持距離 1 公尺以上，自助餐廳則是排隊時會由服務人員將排隊人潮分流為兩段入場避免接觸，餐檯也額外加裝保護罩，各餐檯取餐則由師傅服務避免客人直接取餐降低風險。

晶華酒店指出，會將原本 10 人的包廂，變成讓 6 位以上的客人即可使用， 10 人以上的客人則是使用 24 人的大包廂，包廂外的區域則將原本 88 個座位數，調整變成 63 個，減少約 3 成。栢麗廳排隊的部分，在幫客人量體溫和噴酒精的同時，就有婉轉的請客人和前後客人保持 1.5 公尺的距離，客人都相當願意配合。

速食店部分，摩斯漢堡指出，目前全台有 49 間門市提供桌邊點餐服務，民眾入座後可使用手機點餐，再由店員將餐點送上，避免排隊近距離接觸；統一時代百貨說，美食街座位已於 3 月 29 日加裝透明隔板，針對安全距離的相關措施還在討論中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。