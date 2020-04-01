韓星金在中今（1日）愚人節拿2019新型冠狀病毒（COVID-19）開玩笑，在IG自爆確診新冠肺炎後，讓全球網友震驚、媒體大肆報導，他發現事態嚴重，立即發文澄清只是玩笑話並道歉。金在中過去常在愚人節開玩笑，2014年與2017年都有無傷大雅的舉動，但今卻拿疫情開玩笑，澈底惹火媒體與網友。

金在中今在IG自爆確診新冠肺炎，公司也不知情，隨後媒體大肆報導後，他自覺太超過，火速改文表示是「愚人節的玩笑」，行為惹火全網，民眾也到青瓦台請願，要求政府嚴懲拿疫情開玩笑的藝人，目前已有3700多人參與。

其實他「愚人節玩笑」不止一次，在2014年4月1日他曾在Twitter表示「3年內會結婚」，2017年愚人節剛好在高雄開唱，舞台上突然昏倒，工作人員衝上前做CPR、把他背下台，嚇哭台下所有觀眾，沒想到他回到台上，行禮道歉表示：「愚人節快樂！」眾人傻眼。

他這次玩笑開過頭，連粉絲都搖頭看不下去，表示：「連我都不想幫他說話！這次真的太超過！」媒體也氣憤報導他誇張行為；金在中IG也表示，會全盤接受所有指責與處罰，但過沒多久，他已把該貼文刪除。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。