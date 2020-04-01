台南市政府制定「台南市政府因應2019新型冠狀病毒（COVID-19）集會活動防護措施及辦理原則」，今（1）日宣布，台南市民即日起須遵守集會活動相關防疫規定，另外，4月9日起，民眾搭公車須戴口罩。

台南市自4月1日開始宣導民眾搭公車須戴口罩，4月9日正式實施，有一個禮拜的宣導緩衝期，4月16日起將嚴格執行，司機可以拒載未戴口罩的乘客，罰則則視中央相關規定；台南市的公車上也將配置酒精供乘客消毒，上下車均需消毒一遍。

台南市長黃偉哲表示，新的集會規定是在疫情越來越嚴峻之下，應運而生，前一階段是「戴口罩、勤洗手」，現在變成「戴口罩、勤洗手、保持社交距離」，這是維持社會持續運行之必要防護措施；黃偉哲呼籲民眾遵守中央關於社交距離的相關規定，一起相忍為防疫，落實防疫工作。

衛生局表示，自即日起，辦理集會活動請遵守各項防護措施，如果是辦理室內超過100人、室外超過500人的大型公眾集會活動，建議全面停辦，以降低社區感染的風險。

活動主辦機關（構）可依據「台南市政府因應COVID-19（新冠肺炎）集會活動防護措施處理原則」，於活動前，針對「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間通風換氣情況」、「活動參加者之間的距離」、「活動期間參加者為固定位置或不固定位置」、「活動持續時間」、「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」等6項指標進行風險評估。

若經評估，該活動性質具有較高風險，建議延期或取消，或改以其他方式辦理；仍需辦理者，應擬訂防疫應變計畫。此外，活動報名採實名制，管制相關出入口，於入口處實施體溫監測及手部清潔措施，且保持室外的社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺以上，如於室內場所，應開啟對外窗，並設置防疫人員，如發現有發燒或呼吸道症狀者，依規定通報，並安排疑似個案暫時隔離。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。