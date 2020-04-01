由於近日金門地區不斷有傳聞「某照護機構驚傳住民疑似感染新冠肺炎，被送往地區醫院負壓隔離病房救治」的消息，引起民眾不小恐慌，金門縣政府傍今(1)日晚主動發出新聞稿說明「該名病患檢驗報告為陰性，目前已解除隔離」。

金門縣衛生局副局長李金治指出，該個案因症狀符合嚴重特殊傳染性肺炎通報定義，於3月28日晚間收治地區醫院負壓隔離病房，當晚23時許採檢體，隔24小時進行第2次採檢，一採檢驗報告於3月30日出爐並顯示為陰性，但3月31日晚間的2採報告卻顯示有判讀上的疑慮，院方於4月1日再進行三採，今日傍晚檢驗報告出爐，顯示為陰性，經中央流行疫情指揮專家會議討論後，於晚間排除新冠肺炎診斷，並解除隔離。

楊鎮浯表示，在二採檢驗報告出來時，衛生局同仁第一時間立即與疾管署專業防疫專家聯繫確認疫調細節，匡列所有可能接觸者，並立即通知密切接觸人員留待家中，不要上班也不可出門，進行自主健康管理。

楊鎮浯說，因該個案為長期臥床、無旅遊史、無接觸史、顯著症狀，近2個月亦無訪客探訪，確診可能性應不高，故在二採有判讀上疑慮報告出爐後，縣府團隊與地區醫院商及中央疫情指揮中心立即進行商議，決定第三次採檢送驗，今晚獲知三採結果是陰性後，全體防疫人員才終於鬆了一口氣。

楊鎮浯特別感謝此一事件過程中相關人員的用心與配合，也很慶幸最後確認個案為陰性，但經過此一案例，也凸顯出金門醫療的有限性與脆弱性，同時更顯示出，面對疫病，只有提高、再提高所有的防疫佈署準備，才能在關鍵時刻做出適切的因應。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。