受疫情影響，位於八卦山上的芬園鄉文德國小，因為地處偏鄉，再加上學生人數少，今年的兒童節避開集中式的全校慶祝活動，改以各班慶祝方式進行，一樣讓學生們有一個難忘的兒童節日。

各級學校配合中央疫情指揮中心及地方政府的規範，避免集中式的活動辦理，讓各校的兒童節慶祝活動不免顯得較為冷清。學校因應疫情，因此，今年的兒童節禮物由學校的老師們討論後，由學校家長會準備了「口罩套」、「隨身手工皂」、「茶樹精油抗菌噴霧」三項實用禮物，希望能夠讓小朋友加強防疫及提昇自我保護意識，而這三項兒童節禮物的獲得也非常特別。

「口罩套」是跟台中監獄購買的熱門商品，文德國小家長會長廖國隆表示，在偶然的機會下得知這些受刑人，願意以自己的力量為社會大眾做一點事，為了讚揚及讓小朋友知道「向上向善」的宗旨，因此，特別訂購來送給小朋友們當兒童節禮物，讓小朋友在今年的兒童節，除了中午有速食兒童餐的加菜外，更有不同的過節意義。

而「隨身手工皂」、「茶樹精油抗菌噴霧」亦是遴邀到社區內結飾館手作洪惠珠老師，來教導學生DIY製作這兩項防疫小物，小朋友們製作起來更有感，也會更珍惜使用。四年級廖家威說，「自己製作的手工皂和抗菌噴霧用起來就是不一樣，感覺很安心，因為知道製作過程中添加了什麼！」，一年級的許意晴說：「我好喜歡學校的兒童節，因為可以玩又可以吃！」童言童語，也可見學生渡過了一個難忘的兒童節。

校長李政穎表示，今年的兒童節受到疫情的影響因素，學校盡力配合上級的政策來防疫，但同時也要讓小朋友有一個屬於他們快樂的兒童節，因此，學校規劃了各班自行同樂的活動，從中午小朋友最愛的速食餐加菜外，再者，也有結合學校推展的「創客防疫禮物手作」，還有各班動態的直排輪、十鼓等活動，讓小朋友們能夠歡樂過節。



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