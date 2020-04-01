2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情嚴峻，為避免耽擱審查縣府重大議案，彰化縣議會展開防疫超前佈署，今（1）日演練測試線上視訊會議，議長謝典林、縣長王惠美、各黨團議員代表及縣府各局處官員代表均實際上線參與測試，不讓縣政推動因疫情停擺。

新冠肺炎持續在全球延燒，國內病例數激增已破了300多例，彰化縣在一週內也新增十多起病例，讓民眾恐惶；面對嚴峻疫情，在議長謝典林指示下，由秘書長林裕修積極規劃「超前防疫整備」計畫，除暫停所有人員出國交流、旅遊，只單一開放東民街新會館側門進出，出入人員需配合量測體溫。

議長謝典林表示，議會已經準備好了，未來如果須要啟動線上視訊會議，縣內各區域議員不必親自到議會，只要透過手機在服務處連線就能參與會議。主席透過視訊平台主持，議員在線上質詢及發言，縣長及縣府各局處首長也可直接回應，儘可能實際模擬實際議會運作方式，降低特定空間群聚風險。

為因應疫情，彰化縣議會已決定臨時會延期，屆時如果開會，將配合中央流行疫情指揮中心針對室內超過100人以上、室外超過500人以上公眾集會活動建議停辦的指引，將限定議場內不超過百人，在防止疫情擴散前提下，在議會監督、議政推動之間取得平衡。

謝典林表示，希望疫情很快能過去，但為了確保議事運作無虞，還是要做好萬全的準備。未來如果須要啟動線上視訊會議，縣內各區域議員不必親自到議會，只要透過手機在服務處連線就能參與會議。

今日參與演練測試的議員有涂淑媚、李成濟、曹嘉豪、莊陞漢、吳淑娟、張雪如及吳韋達，主席透過視訊平台主持，議員在線上質詢及發言，縣長及縣府各局處首長也可直接回應，儘可能實際模擬實際議會運作方式，降低特定空間群聚風險。

縣長王惠美表示，縣府每月擴大主管會報已啟用遠距視訊會議，2月27日已成立居家檢疫隔離關懷服務中心，提供居家檢疫及隔離民眾在14天檢疫期間，健康管理、醫藥服務、送餐協助或垃圾清運等服務。



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