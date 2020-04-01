澎湖縣疫情指揮中心1日發出新聞稿，目前管控居家檢疫者總計37位，其中31位在澎湖居家檢疫，其餘6位透過縣府台北辦公室協助在台灣本島住防疫旅館，另有6人已預約台灣的防疫旅館，至於境內31位居家檢疫者，如果順利4月14日可以全部解除管控。

縣長賴峰偉表示，澎湖目前保持著「零確診」的紀錄，加上中央禁止居家檢疫者搭大眾運輸工具來澎湖，因此目前首要工作就是必須嚴格管制境內31位居家檢疫者，讓民眾安心生活、遊客放心在此享受天然的美景，他也要求警察局、民政處加強監測關懷居家檢疫者，若違反規定外出從重處罰，最高罰款100萬。

不過今日則有民眾向縣府檢舉，家住馬公市朝陽里許姓父子於「居家檢疫」期間外出，經警察局調閱住家旁及附近路口的監視器，還有超商的監視畫面，確實未發現他們擅離家門。警方說會擴大調閱監視器時間，持續追查是否有違反規定的行為，並呼籲民眾若發現居家檢疫者擅離住所，立即向播打1999、110通報。

賴峰偉表示，中央流行疫情指揮中心同意，1日起離島居民自國外返國者，必須先留在台灣居家檢疫14天，檢疫期滿後才能搭乘大眾運輸返回離島，但為防止居家檢疫者故意或在不知情狀況下入境澎湖，縣府仍嚴陣以待。

澎湖縣政府台北辦公室主任陳其育說，未來縣府將寄送內含口罩、體溫計等防疫物質的「居家檢疫關懷包」給在本島居家檢疫的鄉親，此外也會每日進行電話健康關懷。縣府台北辦公室已協助多名鄉親入住、預約防疫旅館，若有防疫住所需求，可以逕自與台北辦公室聯絡。

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