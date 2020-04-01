由許瑋甯、張孝全、王識賢主演的《誰是被害者》將在月底上線，而日前許瑋甯和攝影師男友劉又年傳出已悄悄秘婚，對此她始終沒正面回應，今（1）日媒體聯訪時，被問到「老公劉又年有沒有看過預告片時」，她嚇得趕緊澄清「不要亂加稱呼啦，是要嚇死誰！親友都有看過啦。」否認已婚。

許瑋甯在劇中飾演不擇手段要挖到新聞的女記者，靠著假身分接近被害者家屬，還厚臉皮偽裝成社工得到想要的消息，甚至偷拍錄影跟他們的對話，讓她在演出時良心不安：「對方都已經失去愛女，但我還是以『想要挖新聞』的角度去偷拍她，對徐海茵來講是『太好了！可以錄到正面』，但對我來說心理狀態很衝擊。」

而在劇中飾演張孝全女兒的李沐，演出陪酒小姐，跟許瑋甯一樣有很多抽菸的戲分，她說有一次抽了一整包菸，抽到有點頭暈，踩著高跟鞋的她差點跌倒。除了抽菸外，角色最難的部份是她手上有刺青，每次拍戲前一畫就是4、5小時，「手露在外面很冷又僵硬在那邊，很像在坐牢一樣，非常考驗耐心。」

黃河在劇中扮演跨性別者，要將自己扮成女裝模樣，他花一個月時間揣摩角色，在家中練習穿高跟鞋、裙子，也會學著不要走光，「畫面非常變態，而且常常扭到腳」，被問到女友温貞菱是否有看過他扮女裝？黃河表示「現在劇情保密到家，大家應該還沒有看到女裝全貌」，而他也透露導演拍完後大讚「黃河你好辣喔」。

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