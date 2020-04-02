青年節及清明節連假即將到來，交通部觀光局參山國家風景區管理處推薦梨山地區紫藤花及水蜜桃花、蘋果花相繼盛開美不勝收;參山處表示，紫藤花預計可以開到四月中旬，福壽山農場千櫻園的⼤島櫻、吉野櫻仍盛開中，水蜜桃花及梨花、蘋果花三月下旬到四月相繼登場。

參山處說，梨山紫藤花觀賞點在櫻緣丘大停場篷架紫藤盛開中；1956風之谷秘密花園入口處斜坡花架、車站旁愛心花架及環山部落紫藤目前花已盛開中，預計可以賞花到4月中旬。

參山處特別強調，因海拔2千公尺左右的高山地理環境頗適合來自日本的紫藤生長，近年致力推廣種植紫藤，打造紫藤山城部落特色，每年春天3月中至4月迎來花開，整個城鎮染上浪漫的夢幻紫，加上今年花況頗佳，環山部落的紫藤花近期進入爆發期，花串特別澎湃，住戶門前的紫花飽滿垂墜，或呈花瀑、或呈廊道，令紫藤山城的遊客大為驚喜。

另外，海拔2200公尺以上的福壽山農場，場內種植約2公頃水蜜桃果園，目前桃花開花已達3~4成，滿園粉桃色的美景，讓人彷彿踏入三生三世十里桃花之中，而且農場不僅有浪漫的粉桃紅包系桃花，還有罕見白色的蟠桃，預計將進入盛開期，遊客不妨到山上享受被桃花包圍的浪漫。

福壽山農場長巫嘉昌表示，農場在「桃園」栽培約8至10種的水蜜桃品種，為了採果時的⽅便，所有的水蜜桃樹都已矮化，當春天一到，夢幻的桃花美景就近在身邊，超美超好拍。目前早桃開花約4~5成，中、晚桃預計持續盛開到四月初。接下來的梨花、蘋果花、五月魯冰花、六月貓耳葉菊，都將準備登場迎接遊客。

防疫期間，為了促銷春天賞花季節，福壽山農場四月～六月也推出平日雙人同行四天三夜含三餐的「福壽逍遙遊優惠專案」，兩個人同房住宿四天三夜，包三餐優閒賞花優惠專案；梨山賓館也推出四人以上成行的到府接送活動，一部車只載送一家人，不與其他人併車。同時對醫護也提供全面優惠，在四、五月期間，不分平假日一律優惠價加送晚餐和福壽山門票。