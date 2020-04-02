由於新型冠狀肺炎疫情影響，2020東京奧運已經確定延後到2021年舉辦，無疑將對選手們造成非常大的影響。而在羽球項目裡，哪一些人因此決定而獲利，哪一些人又因此而吃虧，以下評選了5位最可能被影響到的球員。

日本球王桃田賢斗今年年初發生車禍，導致臉部骨折，必須休養一段時間。雖然他不用擔心積分上的問題，不過外界仍然認為他很難在東京奧運前完全康復。此次延賽對他來說可說是一場「及時雨」，能夠好整以暇的復健和恢復狀態，用最好的狀態在明年為日本爭金。



Hendra Setiawan已經35歲了，但是依舊寶刀未老。他和老搭檔Mohammad Ahsan目前仍是男雙世界排名第2的組合。生涯拿過1次奧運金牌和4屆世錦賽冠軍，印尼老將仍在朝著「世界第一男雙」的目標而努力。不過對他來說，年齡還是最大的敵人，東奧延賽到明年，為他的爭金之路又增添了許多變數。



對於中國大陸國家隊的教練團來說，女單的第2號人選要派誰去，現在很讓人頭大了。雖然何冰嬌世界排名第8，理應是參賽人選，不過她狀態低迷，進入到了「撞牆期」。反而是師妹王祉怡排名在近兩年迅速竄升，目前已經來到第16名，按照規則可以替換前面的選手參賽。在多出將近一年的時間裡，如果人選真的變動了，那也不需要太意外。



如果最終東奧真的延到明年7月，那麼就意味著戴資穎將以27歲之齡出征。對於她不利的因子在於，女單的後起之秀正在不斷的崛起，陳雨菲去年已經成長為能正面擊敗自己的好手了，而未能趁全英公開賽奪冠一鼓作氣爭金，也是相當可惜。生涯榮譽簿上只差一個大賽冠軍，就看這次能否在艱困的戰局中證明自己了。



上一屆里約奧運，諶龍在老大哥林丹被李宗偉擊敗的情況下，在決賽替大陸羽球國家隊守住了男單的金牌。但如今已經來到生涯黃昏的他，要再替祖國衛冕，看起來是力有未逮。不過之前因傷缺賽，近期才復出的石宇奇，倒是有機會能趁這一年重整狀態。或許就像是當年林丹把棒子交給諶龍一樣，明年東京說不定也會再次上演世代交替的傳承戲碼。

