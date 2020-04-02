三、四月春暖花開之際，各地花季也陸續登場，無論是想要採海芋、賞繡球花，或是在白色桐花綻放的客家庄拍網美照，甚至是漫步在充滿粉色情調的花旗木步道，從北到南都有值得一訪的賞花行程，很適合來一趟說走就走的輕旅行，但衛福部長陳時中也提醒，出遊也要注意保持適當的社交距離。

Skyscanner 表示，目前許多旅館都有優惠促銷方案，建議民眾可以盡早安排住宿，有機會搶到優惠的房價，有特殊需求可與飯店業者聯繫。現在時值花季，台北市的陽明山地區，即日起至 5 月中便是竹子湖海芋季的時刻，今年更設置許多裝置藝術供民眾可以盡情拍照，繡球花季也預計將於 5 月登場。

若說到每年春夏的賞花重頭戲，當然少不了客家桐花季，白色的油桐花紛飛綻放整個四五月，美不勝收。說到賞桐花的地點，最廣為人知的應該是桃園、新竹、苗栗一帶的客家庄，但其實全台嘉義以北地區，甚至是東台灣的花蓮台東，都有油桐花潔白的身影。

素有「平地櫻花」及「三月櫻」之稱的花旗木，目前正在南台灣綻放，花旗長達近 2 個月的花期木，花朵較為堅固、不易被風雨打落，且無論是台南、高雄，甚至是屏東都有機會欣賞到其粉色身影。目前花期剛開始，民眾不妨多留意一下花況，可以在盛開的期間安排出遊，體驗浪漫的粉色情調。

此外， Expedia 根據 2019 年調查數據，宣出台灣人最愛的國旅城市，分別為台北、台中、台南、高雄、宜蘭。台北是不想舟車勞頓的旅客心目中的首選，像是陽明山一年四季都展現獨特的風情；台中地理位置方便且氣候宜人， 4 到 6 月適逢螢火蟲季，東勢林場遊樂區正是熱門的賞螢聖地之一。

台灣二寮觀日亭是看日出的絕佳景點，置身於雲海之中，看著遠方的太陽緩緩升起，彷彿回到劇中的經典場景，小卷米粉、牛肉湯、鱔魚意麵則是不能錯過當地小吃；高雄除了有經典的旗津渡輪、愛河、岡山之眼，高雄達卡努瓦賞螢步道更是賞螢的絕佳地點；依山傍海的宜蘭是連假出遊的人氣景點，海邊踏浪感受浪花的悠閒遼闊、漫步森林步道吸收芬多精都是不錯的選擇。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。