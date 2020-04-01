大陸國民移民管理局27日正式公告，從28日凌晨0點起，暫停外國人持有效來華簽證或居留許可入境，林書豪北京首鋼總教練雅尼斯(Yannis Christopoulos)在內的超過20名「外援」，短期內暫時無法返回大陸，可是北京隊日前卻想出了網路線上教學的妙招，也讓團隊的訓練不至於完全停擺。

由於2019新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的影響，中國的學生們都尚未正式開學，只能透過網路的方式線上教學，而林書豪所屬的北京首鋼隊希臘籍教練雅尼斯目前仍尚未入境，北京隊突發奇想，透過此種方式進行教學，成了CBA首支運用線上教學方式訓練的球隊。

目前雅尼斯人仍滯留希臘，不過他卻片刻不得閒，他除了每天關注著球隊訓練外，更制定了一系列的訓練課表，並且透過網路的方式線上教學，再交由中國籍的助理教練群執行訓練操作，或許無法達到最佳的效果，但這樣也是不得已的方法，也讓球隊訓練不致於完全停擺。

雖然目前CBA復賽方案尚未定案，但是各隊除了外援無法歸隊外，訓練仍如火如土的進行中，目前最新傳出的訊息是CBA當局希望5月1日能夠復賽，但是在政策調整前，外援肯定不可能歸隊，貿然復賽勢必會讓那些尚未全員到齊的球隊強烈抗議，況且CBA所送交政府單位的復賽計畫目前並未被批准，也就是說，政府當局尚未同意CBA在5月1日復賽，這也讓CBA的下一步前途未卜。

2019新型冠狀病毒(COVID-19)的衝擊，台灣的SBL目前是東亞地區唯一開打賽事，日本B.LEAGUE及韓國KBL日前都已經宣布終止剩餘例行賽，中國的CBA目前看來仍需些時間觀望。