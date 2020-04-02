2019新冠肺炎(COVID-19)疫情發生後，台灣各縣市相繼淪陷，嘉義縣到1日愚人節前，是西部沒有確診個案的唯一一塊淨土，2日清晨縣府發布訊息，竟然已經發生境外移入1例確診個案。讓台灣西部全部遭突破。

嘉義縣政府宣布，4月2日出現首例新冠肺炎境外移入確診病例﹔衛生局指出，個案3月25日返國後立即入住住所進行居家檢疫隔離，全程遵守規範並未與其他人接觸，民眾無須驚慌。

衛生局表示，有關確診案例相關資訊，將由中央流行疫情指揮中心統一公布。目前可以補充的是，個案為台北人，家人皆住台北，3月25日從美國加州返台後，便立即搭防疫租賃計程車回到嘉義老家進行隔離，老家為獨立房子，半徑25公尺內無鄰居，一個人居家檢疫，三餐自理，全程遵守規範並未與任何人接觸。

衛生局說明，個案因喉嚨痛、嗅覺異常，30日到醫院採檢；衛生局收到確診通知後，立即請消防局派救護車送個案到醫院並進入隔離病房治療，因此並無接觸家人和其他縣民。 籲請民眾，盡量不要到公共場所、人群擁擠的地方；非必要得去，請戴上口罩，並遵守咳嗽禮節。拱手不握手，還要勤洗手。

縣長翁章梁指出，居家檢疫及隔離的朋友，務必待在家裡，有症狀一定要跟衛生局連繫、安排就醫；並請家人多給予關心及支持。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。