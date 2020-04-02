中央流行疫情指揮中心昨（ 1 ）日公布國內新增 7 例 COVID-19（新冠肺炎）病例，均為境外移入，目前台灣確診人數累計達 329 例，而一直保持 0 確診狀態的西半部唯一淨土「嘉義縣」也不幸失守了，目前台灣僅剩「 5 縣市」維持無確診。

指揮中心昨日高不台灣再增 7 例，為 3 男 4 女，居住區域為北部 4 人、南部 3 人，年齡 20 多歲至 70 多歲。其中，案 325 及 329 於 2 月 6 日至 3 月 30 日與另 1 名友人至美國自助旅遊；案 325 於 3 月 23 日出現嗅覺喪失情形，案 329 則於 3 月 24 日出現味覺及嗅覺喪失、有痰等症狀，2 人返國入境時主動聲明有症狀，由機場檢疫人員採檢通報，於昨日確診，為國外旅遊群聚感染；2 名確診個案的另 1 名同行友人無疑似症狀，居家隔離中。

而根據衛福部疾病管制署公布的嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）本土及境外移入病例地理分布圖顯示，從疫情開始以來一直保持 0 確診狀態的嘉義縣，已新增 1 個案，目前僅剩 5 縣市保持 0 確診，包括：東部的花蓮縣、台東縣，以及離島的連江縣、金門縣、澎湖縣。而確診案例最多的仍在雙北市，台北市最高，有 93 例，新北次之，累計達 77 例。（編輯：許苡晴）

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