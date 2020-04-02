根據《舊金山紀事報》記者Connor Letourneau報導，金州勇士對於外傳的兩大選秀熱門人選：曼菲斯大學中鋒James Wiseman以及後衛「球弟」LaMelo Ball，並沒有太大的興趣。

由於新型冠狀病毒疫情影響，NBA賽程被推遲數個月，原定本季的選秀抽籤於5月19日舉行，然後在總冠軍賽結束後，於6月25日舉行選秀大會。不過目前聯盟可能持續停賽、甚至取消，因此無法決定其他活動的切確日期。

本季勇士戰績在西區墊底，已經保證得到前5順位的選秀權，如果運氣好一點，他們甚至可能搶下「狀元籤」。而根據Letourneau的報導，Wiseman和Ball並非他們鎖定的頭號目標。

Wiseman過去效力於曼菲斯大學，然而因為接受金錢上的贊助，而被NCAA禁賽12場，他最終選擇退學、自行備戰，今年只為學校打了3場比賽。

Ball則是鵜鶘新星Lonzo Ball的三弟，也被公認是家族內最有天賦的一個，他上賽季為澳大利亞聯賽的伊瓦拉老鷹隊效力，總共出賽13場，場均能攻下17.2分、7.8籃板、6.8助攻。

勇士下一季「浪花兄弟」即將復出，中鋒位置上也已經有Kevon Looney和Marquese Chriss，前場戰力是他們比較欠缺的部份，不過他們也有可能拿選秀籤來進行交易補強。