為加強邊境檢疫，中央流行疫情指揮中心宣布自明（3）日起，入境旅客若有發燒及呼吸道症狀除一律採檢外，也將專車載到指定地點案置，等待採檢結果，而目前每日入境人數已降至1500人左右，約有100人左右有症狀。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，許多入境旅客有症狀，最近每天約維持100多人，昨天較少有81人，雖然昨日入境旅客總數已降至1500多人，但邊境入境旅客還是有近百位有症狀，因此加強對有症狀旅客進行篩檢，也保護社區安全。

陳宗彥說，自明日起，入境旅客在2周內有各項發燒或呼吸道症狀，除在機場配合採檢措施之外，也會請相關旅客依照指示搭乘防疫車隊到指定地點，先進行居家檢疫，這樣的措施是希望等候結果前、症狀改善前，可以先在指定地點進行居家檢疫，也可避免回到社區造成一些影響。

而現在國內還有3個機場有旅客入境，松山機場、桃園機場及小港機場，除會使用既有集中檢疫場所，桃園也會就近在桃機，高雄小港也是，松山部分會與同仁做討論，高雄小港已有一處所，採檢完後要等候結果出來，若是陰性症狀已恢復，沒其他擔憂地方，經檢疫場所會有副院長級的指揮官，由醫護入員做健康評估再決定是否可回家居家檢疫。

根據指揮中心統計，昨日國內新增1,013例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計33,733例(含29,755例排除)，其中339例確診(今日新增案330至339)，分別為291例境外移入及48例本土病例。確診個案中5人死亡，50人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，其中1人有發燒症狀後送就醫；其餘健康情形良好，持續密切健康監測。

而全球新冠肺炎累計912,276例確診，分布於180個國家地區；病例數以美國209,071例、義大利110,574例、西班牙102,136例、中國大陸81,554例及德國67,366例為多；病例中45,958例死亡，新增4,591例，以義大利13,155例、西班牙9,053例、美國4,633例、法國4,032例及中國大陸3,312例為多。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。